Իրանում ցույցերի մեկ շաբաթվա ընթացքում առնվազն 16 մարդ է սպանվել. իրավապաշտպաններ

Իրանում ցույցերի մեկ շաբաթվա ընթացքում առնվազն 16 մարդ է սպանվել, կիրակի օրը հայտնել են իրավապաշտպան կազմակերպությունները: Չի նշվում, թե զոհերը ցուցարարներից են, թե իրավապահներից:
Reuters-ը հաղորդում է, որ կտրուկ գնաճի դեմ բողոքի ցույցերը տարածվել են ամբողջ երկրում՝ կատաղի բախումներ առաջացնելով ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև:
Շաբաթվա ընթացքում ինչպես պետական լրատվամիջոցները, այնպես էլ իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաղորդել են մահվան դեպքերի և ձերբակալությունների մասին, սակայն նրանց ներկայացրած թվերը տարբեր են:
Իրանում ցույցերը տարածվել են երկրի 31 նահանգներից 25-ի ավելի քան 170 բնակավայրում, ավելի վաղ տեղեկացրել է ԱՄՆ-ում տեղակայված իրավապաշտպանների գործակալությունը: