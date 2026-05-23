Իրանում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ ժամանակավոր համաձայնագիրը վերջնական փուլում է. Reuters

Իրանի պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ ժամանակավոր համաձայնագիրը գտնվում է վերջնական փուլում և «բավականին համապարփակ» է, այսօր Reuters-ին հայտնել է բանակցություններին ներգրավված պակիստանցի պաշտոնյան։
Reuters-ի աղբյուրները փոխանցում են, որ Իրանը և Պակիստանը վերանայված առաջարկ են ուղարկել ԱՄՆ-ին՝ պատերազմը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ:
Միացյալ Նահանգները, Իրանը և միջնորդ Պակիստանն այսօր հայտարարել են, որ գրեթե երեք ամիս տևած պատերազմին վերջ դնելու բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել: