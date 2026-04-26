Իրանում հերթական մահապատիժն է իրականացվել

Իրանը մահապատժի է ենթարկել միջազգային իրավապաշտպանների կողմից քաղաքական բանտարկյալ համարվող 19-ամյա Ամեր Ռամեշին՝ զինված խմբավորման անդամ լինելու մեղադրանքով, հայտնում է իրանական «Միզան» գործակալությունը։
Ըստ իրանական դատական համակարգին մոտ լրատվամիջոցի՝ մահապատիժն այսօր է իրականացվել, մեղադրանքը՝ «Ջայիշ-ուլ-Ադլ» ապստամբ խմբավորմանը և «թշնամական» ճանաչված «Բելուչ» շարժմանը անդամագրվելը, ինչպես նաև ապստամբ գործողություններին մասնակցելը։
Ռամեշը 2024-ի հոկտեմբերին էր ձերբակալվել։
«Ջայիշ-ուլ-Ադլ»-ը զինված խմբավորում է։ Զինյալների զգալի մասը Իրանի բելուչ ազգային փոքրամասնության անդամներ են։ Սուննիական խմբավորման նպատակը շիական Իրանից անկախանալն է։
Տարեսկզբի հակակառավարական բողոքի ակցիաներից հետո Իրանում մահապատիժների աճ է նկատվում։
Իսլամական Հանրապետությունը մահապատիժների ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրներից է։