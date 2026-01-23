Իրանում բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 20,000-ը. Bloomberg

Bloomberg-ը հղում անելով Իրանի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մայ Սատոյին, հաղորդել է, որ Իրանում բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 20,000-ը:
Իրանից դուրս գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունները, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում գործող HRANA անկախ մարդու իրավունքների կազմակերպությունը, վերջին բողոքի ցույցերի ժամանակ հաստատել են մոտ 5000 մահվան դեպք։
Իրանում բողոքի ցույցերը բռնկվեցին դեկտեմբերի 28-ին՝ տնտեսական ծանր պայմանների, այդ թվում՝ արժույթի փլուզման պատճառով, սակայն վերածվեցին ռեժիմի դեմ ցույցերի, որոնց դիմադրեցին մահացու ուժով։