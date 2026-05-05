Իրանում բանտարկված Նոբելյան մրցանակակրի կյանքը վտանգի տակ է

Բանտարկված իրանցի Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր Նարգես Մոհամմադին պայքարում է կյանքի համար։

Սրտի հետ կապված հիվանդության պատճառով նա բանտից տեղափոխվել էր հիվանդանոց։
«Մենք ոչ միայն պայքարում ենք Նարգեսի ազատության համար, մենք պայքարում ենք, որպեսզի նրա սիրտը շարունակի բաբախել», - ասել է նրա Փարիզում բնակվող փաստաբան Շիրինն Արդականին՝ հավելելով, որ 2023-ին Նոբելյան մրցանակակրի դափնեկիրն այժմ «կյանքի և մահվան միջև» է գտնվում։

Մոհամադին Իրանի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ նա ձերբակալվել է 13 և դատապարտվել 5 անգամ, այդ թվում՝ մտրակի 154 հարվածների։

