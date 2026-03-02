Մատչելիության հղումներ

Իրանից Ադրբեջան է տարհանվել 312 մարդ

Ադրբեջան-Իրան սահմանային անցակետ, արխիվ
Ադրբեջան-Իրան սահմանային անցակետ, արխիվ

Իրանից Ադրբեջան է տարհանվել 312 մարդ, այդ թվում՝ 101 ադրբեջանցի և 19 այլ երկրի քաղաքացիներ, ներառյալ՝ Չինաստանից, Ռուսաստանից և Պակիստանից։ Լուրը հաղորդում է պաշտոնական Բաքուն։

Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ մոտ 500 ռուս քաղաքացիների է պատրաստվում տարհանել Իրանից դեպի Ադրբեջան՝ Կասպից ծովի Աստարա անցակետով, և նրանցից 39-ը արդեն անցել են սահմանը։

Մոսկվան խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին տեղափոխվել անվտանգ շրջաններ Իսրայելում և Իրանում։ Նաև առաջարկել է Իրանում գտնվող իր քաղաքացիներին դուրս գալ երկրից Հայաստանով կամ Ադրբեջանով։



