Իրանից Ադրբեջան է տարհանվել 312 մարդ, այդ թվում՝ 101 ադրբեջանցի և 19 այլ երկրի քաղաքացիներ, ներառյալ՝ Չինաստանից, Ռուսաստանից և Պակիստանից։ Լուրը հաղորդում է պաշտոնական Բաքուն։
Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ մոտ 500 ռուս քաղաքացիների է պատրաստվում տարհանել Իրանից դեպի Ադրբեջան՝ Կասպից ծովի Աստարա անցակետով, և նրանցից 39-ը արդեն անցել են սահմանը։
Մոսկվան խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին տեղափոխվել անվտանգ շրջաններ Իսրայելում և Իրանում։ Նաև առաջարկել է Իրանում գտնվող իր քաղաքացիներին դուրս գալ երկրից Հայաստանով կամ Ադրբեջանով։