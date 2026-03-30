Իրանի պատերազմի տնտեսական հետևանքները կարող են Covid-ի պես լինել. Մերց

Գերմանիայի կանցլերն այսօր հայտարարել է, որ Իրանի պատերազմի տնտեսական հետևանքները կարող են Covid-ի պես լինել։
«Այս պատերազմը ազդում է բոլորիս վրա։ Այն մտել է մեր առօրյա։ Եթե այս պատերազմը վերածվի լայնածավալ տարածաշրջանային հակամարտության, այն կարող է դառնալ ավելի ծանր բեռ Գերմանիայի և Եվրոպայի համար, այնպիսին ինչպիսին զգացինք Covid համաճարակի ժամանակ կամ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր»,- ասել է Ֆրիդրիխ Մերցը:
Նա հավելել է, որ պետք է գտնել եղանակներ, և որ հարցը չի կարող լուծվել միայն ռազմական միջոցներով։