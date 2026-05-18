Իրանի հավաքականը մեկնել է Թուրքիա՝ ԱՄՆ վիզա ստանալու և վերջին խաղին մասնակցելու համար

Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր մեկնել է Թուրքիա՝ վերջին ընկերական խաղն անցկացնելու և 2026 թվականի Աշխարհի առաջնության համար ԱՄՆ մեկնելու վիզա ստանալու համար, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։
Թիմն «այսօր առավոտյան մեկնել է Թուրքիայի Անթալիա քաղաք՝ իր վերջին ընկերական խաղն անցկացնելու, նախքան 2026 թվականի Աշխարհի առաջնության համար ԱՄՆ մեկնելը», հաղորդում է Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Նշվում է, հավաքականը բաղկացած է եղել 22 տեղական ակումբներում հանդես եկող խաղացողներից, ինչպես նաև նրանց մարզչական շտաբից։
Շաբաթ օրը գլխավոր մարզիչը հայտարարեց, որ Թուրքիայում գտնվելու ընթացքում նրանք նաև կավարտեն ԱՄՆ վիզայի դիմումների ձևակերպումը։
Ավելի վաղ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հայտարարել է, որ Իրանը կմասնակցի Աշխարհի առաջնությանը և կխաղա ԱՄՆ-ում.
«Իհարկե, Իրանը կմասնակցի 2026 թվականի ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնությանը։ Եվ, իհարկե, Իրանը կխաղա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում», - հայտարարել է Ինֆանտինոն։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անդրադառնալով Իրանի մասնակցությանն, ասել է. «Եթե Ինֆանտինոն է դա ասել, ապա ես համաձայն եմ դրա հետ»: