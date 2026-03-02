Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի երրորդ օրն է

Երրորդ օրն է՝ Իսրայելը, ԱՄՆ-ն ու Իրանը շարունակում են պատերազմը միմյանց դեմ, որն աստիճանաբար վերածվում է տարածաշրջանային հակամարտության. Իրանը պատասխան հարվածներ է հասցնում Իսրայելին և Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան բազաներին, իսրայելական զինուժն էլ հարվածել է Իրանի աջակցությունն ստացող լիբանանյան «Հեզբոլա»-ի դիրքերին, որն Իրանի գերագույն առաջնորդի սպանության վրեժը լուծելու համար մինչ այդ հարվածել էր Իսրայելին:
Իսրայելը հայտնել է, որ Իրանն այսօր կրկին հրթիռներ է արձակել իր ուղղությամբ: Վնասների կամ տուժածների մասին դեռ ստույգ տվյալներ չկան: Երեկ հաղորդվեց, որ Իրանի հարվածներից իսրայելական Բեյթ Շեմեշ քաղաքում 8 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 18-ը:
Այսօր Քուվեյթի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ առավոտյան ամերիկյան մի քանի ինքնաթիռ է կործանվել, անձնակազմին հաջողվել է անվնաս փրկվել: Միջադեպի հանգամանքները դեռ հայտնի չեն: Քուվեյթում ԱՄՆ դեսպանատան մոտ սև ծուխ է նկատվել: Պայթյուններ են լսվել Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում, Բահրեյնում, Դուբայում:
Իրանական անօդաչուի հարվածից Կիպրոսում վնասվել է բրիտանական բազայի թռիչքուղին: Ըստ Reuters-ի՝ Իրաքի Հյուսիսային Քրդստանի Էրբիլ օդանավակայանի մոտ երեք անօդաչու է խոցվել:
Իսրայելն այսօր վաղ առավոտյան պատասխան հարված է հասցրել Լիբանանում գործող և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին այն բանից հետո, երբ խմբավորումը ստանձնեց Իսրայելի հյուսիսում իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը:
Իսրայելական հարվածներից, ըստ լիբանանյան կողմի, 31 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 149-ը: Հարվածելուց առաջ Իսրայելն ավելի քան 50 բնակավայրի բնակիչներին տարհանվելու զգուշացում է տվել:
Իսրայելի բանակի խոսնակն ասել է, որ հարվածում են «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին ողջ Լիբանանի տարածքում, հարձակումը կտևի մի քանի օր, իսկ հարվածներն է՛լ ավելի կսաստկանան:
«Հեզբոլա»-ն երեկ գիշեր կրակ բացեց։ Այն շատ լավ գիտեր, թե ինչ է անում։ Մենք զգուշացրել էինք, որ դրա համար բարձր գին կվճարի։ Մենք պատրաստ ենք ... պատրաստ ենք բոլոր տարբերակներին՝ թե՛ պաշտպանության, թե՛ հարձակման։ Բոլոր տարբերակները սեղանին են», - հայտարարել է Էֆի Դեֆրինը:
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ թիրախավորելու են շարժման առաջնորդ Նաիմ Քասեմին: Ավելի ուշ բանակը հայնել է, որ «Հըզբոլա»-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի է սպանել՝ առանց մանրամասներ ներկայացնելու:
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները կշարունակվեն ողջ ուժով և կարող են տևել չորս շաբաթ ու կշարունակվեն այնքան, քանի դեռ իրենց բոլոր նպատակներին չեն հասել:
«Մենք հարվածել ենք հարյուրավոր թիրախների Իրանում, այդ թվում՝ Հեղափոխության պահապանների կորպուսի օբյեկտներին, իրանական հակաօդային պաշտպանության համակարգերին … Այս պահին մարտական գործողությունները շարունակվում են ողջ ուժով և կշարունակվեն մինչև մեր բոլոր նպատակներին հասնենք», - ասել է Դոնալդ Թրամփը:
Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն արձագանքել է Թրամփի երեկվա հայտարարությանը, թե Իրանի նոր ղեկավարությունը ցանկանում է բանակցել: Ալի Լարիջանին ասել է, որ Թեհրանը չի բանակցի Վաշինգտոնի հետ: «Իրանի զինված ուժերը չեն սկսել ներխուժումը», - նշել է նա։
Իրանի արտգործնախարարն, իր հերթին, հայտարարել է, որ Իրանն է որոշելու, թե ինչպես և երբ կավարտվի այս պատերազմը: «Մեր մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթյունները ոչ մի կերպ չեն ազդել պատերազմ վարելու մեր կարողության վրա», - սոցցանցում գրել է Աբբաս Արաղչին:
Երեկ էլ նա ասել էր, որ Իրանը «միշտ բաց է եղել դիվանագիտության համար», սակայն իրավունք ունի ինքնապաշտպանվել: Իրանցի պաշտոնյան Իսրայելին և ԱՄՆ-ին նաև զգուշացրել էր՝ այս պատերազմում հաղթողներ չեն լինի:
«Այս պատերազմում հաղթանակ չկա։ Նրանք չեն կարողացել հասնել իրենց նպատակներին և չեն կարող հասնել իրենց նպատակներին առաջիկա օրերին։ Քանի դեռ շարունակում են, նրանք ոչնչի չեն կարող հասնել», - պնդել է Արաղչին:
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը երեկ առաջին անգամ հայտարարեց, որ Իրանի դեմ իրականացվող գործողությունների ժամանակ զոհվել է երեք ամերիկացի զինծառայող, ևս հինգը ծանր վիրավորվել են, կան նաև թեթև վնասվածքներ ունեցողներ։
Իրանական կողմի զոհերի թիվը, ըստ Կարմիր մահիկի, անցել է 550-ը, հարձակման է ենթարկվել երկրի 131 շրջան։
Պատերազմի հետևանքով Պարսից ծոցի երկրներով անցնող մոտ 3 400 թռիչք է չեղարկվել: Հորմուզի նեղուցով մատակարարումների ընդհատման պատճառով նավթի գները կտրուկ բարձրացել են: Brent տեսակը թանկացել է առնվազն 13 տոկոսով՝ հասնելով 82 դոլարի մեկ բարելի դիմաց: Սաուդյան Արաբիայի պետական նավթային հսկա Aramco-ն անօդաչուի հարվածից հետո փակել է իր նավթավերամշակման գործարաններից մեկը: