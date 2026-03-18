Իրանի Բուշերի միջուկային էլեկտրակայանը հարվածի է ենթարկվել:
Անհայտ ծագման արկը, ըստ ռուսաստանյան կայանի օպերատորի, հարվածել է Իրանի միակ միջուկային էլեկտրակայանին՝ Բուշերին։
«Ճառագայթային իրավիճակը նորմալ է»,- հայտնել է ռուսական «Ռոսատոմ»-ը՝ հավելելով, որ աշխատակիցների շրջանում տուժածներ չկան:
Սա առաջին դեպքն է, որ Բուշերի միջուկային էլեկտրակայանը հարվածի է ենթարկվել ԱՄՆ-Իսրայել-Իրան հակամարտության սկսվելուց ի վեր։
«Հարձակում է իրականացվել մետրոլոգիական ծառայության շենքի հարակից տարածքում, որը գտնվում է Բուշերի միջուկային էլեկտրակայանի արդյունաբերական հատվածում՝ գործող էներգաբլոկի անմիջական հարևանությամբ»,- նշված է հաղորդագրությունում։
Ատոմային միջուկային էներգիայի գործակալությունը կոչ է արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել։ «ԱՄԷԳ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին կրկնում է կոչը՝ հակամարտության ընթացքում առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել, որպեսզի կանխվի միջուկային պատահարների վտանգը», - նշվում է միջուկային հսկիչ գործակալության X-ում հրապարակած գրառման մեջ։
Բուշերը Իրանի միակ միջուկային էլեկտրակայանն է։ Այն գտնվում է Պարսից ծոցի հյուսիսային ափամերձ շրջանում, սնուցվում է Ռուսաստանի արտադրած ուրանով և վերահսկվում է ԱՄԷԳ-ի կողմից։