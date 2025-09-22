Իրանի Ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը Մոսկվայում է

Իրանի Ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար ու երկրի փոխնախագահ Մոհամադ Էսլամին ժամանել է Մոսկվա, որտեղ կանցկացնի բանակցություններ, հայտնում է Իրանի դեսպանությունը Մոսկվայում։
Դեսպանությունը հրապարակել է պաշտոնյայի ժամանման լուսանկարներ, նշելով, որ նա ժամանել է՝ «Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների և բանակցությունների, ինչպես նաև Ատոմային էներգիայի շաբաթվա միջոցառումներին մասնակցելու համար»։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը կողմ էր քվեարկել Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու առաջարկին։
Ռուսաստանը հայտարարում է, որ աջակցում է Թեհրանի խաղաղ միջուկային էներգիայի իրավունքը։