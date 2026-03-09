Մատչելիության հղումներ

Իրաքը ՖԻՖԱ-ին խնդրել է հետաձգել Աշխարհի առաջնության փլեյ-օֆֆի հանդիպումը

Իրաքը ՖԻՖԱ-ին խնդրել է հետաձգել Աշխարհի առաջնության փլեյ-օֆֆի հանդիպումը Մերձավոր Արևելքում պատերազմի պատճառով։

Իրաքի ազգային հավաքականը դիմել է ֆուտբոլի ղեկավար մարմնին` խնդրելով այլընտրանքային լուծում գտնել այս ամսվա վերջում նախատեսված Աշխարհի առաջնության փլեյ-օֆֆի խաղի համար: Իրաքը մարտի 31-ին Մեքսիկայի Մոնտերեյ քաղաքում պետք է խաղա Սուրինամ-Բոլիվիա դիմակայության հաղթողի հետ՝ փորձելով ապահովել մասնակցությունն իր առաջին Աշխարհի առաջնությանը1986 թվականից հետո։

Սակայն Մերձավոր Արևելքում ընդլայնվող հակամարտությունը խառնաշփոթ է առաջացրել թիմի նախապատրաստական աշխատանքներում։

Երկրի օդային տարածքը նախատեսվում է վերաբացել միայն ապրիլի 1-ին, ինչի հետևանքով Բաղդադում գտնվող հավաքականի կեսը չի կարողանում լքել երկիրը։ Միևնույն ժամանակ թիմի գլխավոր մարզիչ Գրեհեմ Առնոլդը գտնվում է Դուբայում և չի կարողանում վերադառնալ թիմի մոտ։

The Guardian-ի տվյալներով՝ Իրաքը պաշտոնապես խնդրել է ՖԻՖԱ-ին հետաձգել հանդիպումը՝ մերժելով ֆեդերացիայի առաջարկը, ըստ որի թիմը պետք է 25-ժամյա ավտոճանապարհով հասներ Թուրքիա, ապա այնտեղից թռչեր Մեքսիկա՝ խաղին մասնակցելու համար։

Թերթը նաև հայտնում է, որ Իրաքի մի շարք ֆուտբոլիստներ և թիմի անձնակազմի անդամներ դեռևս չեն ստացել մուտքի վիզաներ Մեքսիկա կամ ԱՄՆ, որտեղ նրանք ծրագրել էին մարզական հավաք անցկացնել Հյուսթոնում։

ԱՄՆ-ն, Մեքսիկան և Կանադան համատեղ հյուրընկալելու են Աշխարհի առաջնությունը, որը սկսվելու է հունիսի 11-ին։


