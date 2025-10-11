Մատչելիության հղումներ

Հյուսիսային Կորեան զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրել է նոր միջմայրցամաքային հրթիռ

Հյուսիսային Կորեայում ռազմական շքերթի ժամանակ ցուցադրվել է նոր միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռը: Աշխատավորական կուսակցության հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված շքերթին հետևել է երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, հայտնել Է պետական լրատվական գործակալությունը:

Զորահանդեսի ժամանակ Կիմ Չեն Ընի կողքին էին Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանը, Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Վիետնամի Կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Տո Լամը, այլ բարձրաստիճան օտարերկրացիներ ևս հետևել են միջոցառմանը:

Ներկայացված այլ սպառազինությունների թվում էին հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռները, թևավոր հրթիռները, համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգի նոր տեսակը և այլն:

