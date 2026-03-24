Հյուսիսային Կորեան մշտապես կամրապնդի իր միջուկային ուժերը. Կիմ Չեն Ըն

Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը հայտարարել է, որ իր երկիրը մշտապես կամրապնդի իր միջուկային ուժերը և Հարավային Կորեային կվերաբերվի որպես իր ամենաթշնամական պետության: Այս մասին հայտնում է պետական KCNA լրատվամիջոցը։

Կիմը նշել է, որ Փհենյանի՝ որպես միջուկային զենք ունեցող պետության կարգավիճակը անշրջելի է, և «ինքնապաշտպանական միջուկային զսպման» ընդլայնումը կարևոր է ազգային անվտանգության, տարածաշրջանային կայունության և տնտեսական զարգացման համար։

Միջուկային զենքը կանխել է պատերազմը և թույլ է տվել պետությանը կենտրոնացնել ռեսուրսները տնտեսական աճի, շինարարության և կենսամակարդակի վրա, հավելել է նա։

