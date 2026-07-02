Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Հյուսիսային հոսք»-ի վրա հարձակումը պատվիրել էր Կիևը. Գերմանիայի դատախազություն

«Հյուսիսային հոսք»-ի պայթյունի հետևանքով գազի արտահոսքը Բալթիկ ծովում, սեպտեմբեր, 2022թ.
«Հյուսիսային հոսք»-ի պայթյունի հետևանքով գազի արտահոսքը Բալթիկ ծովում, սեպտեմբեր, 2022թ.

2022 թվականին «Հյուսիսային հոսք» գազատարի վրա կատարված զինված հարձակումը պատվիրել էր Ուկրաինան, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դատախազությունը։

Թիրախավորման հետևանքով շարքից դուրս էին եկել Բալթիկ ծովի հատակով անցնող չորս խողովակաշարերից երեքը, որոնցով Գերմանիան ռուսական վառելիք էր ստանում։

Ուկրաինայի կառավարությունը շարունակում է հերքել իր առնչությունը կատարվածին։ Գերմանացի դատախազների կողմից այսօր տարածված հայտարարությահ մեջ, սակայն, նշվում է, որ ռազմական հանցագործության, այդ թվում՝ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու մեղադրանք է առաջադրվել Սերգեյ Կուզնեցովին, ով «ուկրաինական բանակի սպա է» և գործել է «Ուկրաինայի պետական իշխանությունների հրամանով»։

Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելուց հետո «Կուզնեցովը ուկրաինական բանակի այլ զինվորականների հետ մշակել է խողովակաշարերը ոչնչացնելու ծրագիր»՝ Ռուսաստանին գազային եկամուտներից զրկելու համար, պնդել են գերմանացի դատախազները։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լեհական դատարանը մերժել է Գերմանիային արտահանձնել «Հյուսիսային հոսք»-ի պայթեցման մեջ կասկածվող ուկրաինացուն

Գերմանիան ձերբակալման օրդերներ է տվել «Հյուսիսային հոսքի» պայթյունների գործով

Շոլցը կոչ է արել հետաքննել «Հյուսիսային հոսքի» պայթյունները առանց որևէ մեկի հանդեպ զիջման

Պոդոլյակ. «Ուկրաինան կապ չունի «Հյուսիսային հոսքի» պայթեցման հետ»

Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին կոչ է անում ստեղծել «Հյուսիսային հոսք» գազատարների պայթեցման հանգամանքները քննող խումբ

The Washington Post. «Սպիտակ տանը գիտեին, որ Ուկրաինան կոչնչացնի Nord Stream-ը»

ՄԱԿ-ը մերժում է «Հյուսիսային հոսքի» պայթեցման անկախ հետաքննություն սկսելու Մոսկվայի առաջարկը

Արևմուտքը գիտի «Հյուսիսային հոսքի» դեմ դիվերսիայի հովանավորի անունը․ The Times

Վաշինգտոնը հերքում է «Հյուսիսային հոսքի» պայթեցմանն իր առնչությունը

Մոսկվան ակնարկում է, թե Շվեդիան ինչ-որ բան է թաքցնում անդրջրյա գազատարերի պայթյունների վերաբերյալ

«Հյուսիսային հոսք» գազատարների պայթյունները՝ դիվերսիայի հետևանք

XS
SM
MD
LG