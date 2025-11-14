ՀԾԿՀ-ն շարունակում է քննարկել ՀԷՑ-ին լիցենզիայից զրկելու հարցը

15:07
ՀԷՑ-ի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը հարցրեց՝ ի՞նչ գործ ունեն ոստիկանները նիստերի դահլիճում։
Հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը հստակ պատասխան չտվեց, ասաց՝ նիստը դռնբաց է, կարող են ներկա լինել։
ՀԾԿՀ նախագահը պնդեց, թե երեկ կարգ են խախտել, իրենց կամքով որոշել են որտեղ նստել։
Մթնոլորտը լարվեց, ի վերջո հանձնաժողովի նախագահը ոստիկաններին դուրս հրավիրեց։
13:58
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (ՀԾԿՀ) քննարկում է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» (ՀԷՑ) ընկերությանը լիցենզիայից զրկելու հարցը:
Հանձնաժողովի անդամները պատասխանում են ընկերության սեփականատեր «Տաշիր կապիտալի» ներկայացուցիչների հարցերին։
Փաստաբան Արամ Օրբելյանը հետաքրքրվեց՝ վարույթի շրջանակում հանձնաժողովը մոնիթորինգից զատ, սեփական ուսումնասիրություններ իրականացրե՞լ է: Ի պատասխան կոնկրետ օրինակներ չհնչեցին:
Նիստը մեկնարկել էր երեկ. հանձնաժողովի նախագծով առաջարկվել է դադարեցնել ՀԷՑ-ի լիցենզիան: Հանձնաժողովի աշխատակազմը երեկ ներկայացրեց ծավալուն մի փաստաթուղթ, որով ըստ իրենց՝ կան բոլոր հիմնավոր պատճառները և խախտումները, որպեսզի ընկերության լիցենզիան դադարեցվի։