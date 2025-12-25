Հռոմի պապը Մոսկվային ու Կիևին կոչ է արել «քաջություն» գտնել ուղիղ բանակցությունների համար

Շաբաթներ շարունակ ընթացող ակտիվ միջազգային դիվանագիտական ջանքերից հետո՝ այսօր Հռոմի պապ Լեո XIV-ը Ռուսաստանին և Ուկրաինային կոչ է արել «քաջություն» ցուցաբերել՝ գրեթե չորս տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու նպատակով «անկեղծ, ուղիղ և հարգանքի վրա հիմնված երկխոսություն» սկսելու համար:
«Թող ներգրավված կողմերը միջազգային հանրության աջակցությամբ և նվիրվածությամբ, գտնեն քաջություն՝ անկեղծ, անմիջական և հարգալից երկխոսության մեջ մտնելու համար», - ասել է Հռոմի պապը։
Վերջին շաբաթներին ռուս և ուկրաինացի պաշտոնյաները առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունեցել ամերիկացի բանակցողների հետ՝ 2022 թվականից սկիզբ առած հակամարտությունը դադարեցնելու առաջարկների շուրջ։