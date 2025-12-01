Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հռոմի պապը Լիբանանի իշխանություններին խաղաղության կոչով է դիմել

Հռոմի պապը Լիբանան իր անցի ընթացքում դիմել է երկրի քաղաքական առաջնորդներին՝ կոչ անելով խաղաղությունը դարձնել գլխավոր առաջնահերթություն:

Ելույթ ունենալով նախագահի, վարչապետի և այլ քաղաքական առաջնորդների ներկայությամբ՝ Լևոն 14-րդն ասել է, որ Լիբանանը պետք է շարունակի խաղաղ ջանքերը՝ չնայած տարածաշրջանում «չափազանց բարդ, կոնֆլիկտային և անորոշ» իրավիճակին:

Նա նախազգուշացրել է, որ մարդկության ապագան վտանգված է աշխարհում արյունալի հակամարտությունների անսովոր քանակի պատճառով:

Հռոմի պապը Լիբանան է ժամանել Թուրքիայից:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG