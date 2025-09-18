Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հռոմի պապը Գազայում Իսրայելի գործողությունները ցեղասպանություն չի որակում

Հռոմի պապը Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողությունները ցեղասպանություն չի որակում։ Լևոն 14-րդը իր մասին պատմող կենսագրական գրքի համար այս ամռանը հարցազրույց է տվել, որը միայն հիմա է հրապարկվել։ Հռոմի պապն ասել է՝ մեծ մտահոգություն ունի Գազայում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, սակայն հավելել է՝ չի կարող որևէ հայտարարություն անել ցեղասպանության մասին:

«Ցեղասպանություն բառը էլ ավելի հաճախ է օգտագործվում, Սուրբ աթոռը չի գտնում, թե մենք այժմ կարող ենք այդ մասին հայտարարություն անել», - ասել է Հռոմի պապը։

Երեկ նա դատապարտել էր Գազայում պաղեստինցիների «անընդունելի» պայմաններն ու համերաշխություն հայտնել բնակչությանը՝ հրադադարի կոչ անելով։

ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովի օրերս հրապարակած զեկույցը պնդում է՝ 2023-ին «Համաս»-ի հարձակումից հետո Իսրայելը Գազայում ցեղասպանություն է իրականացրել: 72 էջանոց զեկույցում ասվում է, որ «ցեղասպան գործողությունները» կատարվել են Իսրայելի վարչապետի, նախագահի և պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի հրահրմամբ:

Իսրայելը զեկույցը «կեղծ» է անվանել՝ պնդելով, թե այն հիմնված է «Համաս»-ի տվյալների վրա: ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանն էլ հայտարարել է, որ դրա հեղինակները հայտնի են իրենց հակասեմական հայացքներով: Ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայում ավելի քան 64 հազար մարդ է սպանվել։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG