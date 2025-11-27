Հռոմի պապն այսօր կայցելի Թուրքիա, կհանդիպի Էրդողանի հետ

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը այսօր մեկնում է Թուրքիա, սկսելով իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը, հայտնում է Reuters-ը։ Ինչպես սպասվում է, նա հանդես կգա տարածաշրջանում խաղաղության և քրիստոնեական եկեղեցիների միջև միասնության կոչերով:
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ այսօր Հռոմի պապը նախ կայցելի Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարա, որտեղ կհանդիպի նախագահ Թայիփ Էրդողանի հետ: Երեկոյան նա կմեկնի Ստամբուլ, որտեղ գտնվում է աշխարհի 260 միլիոն ուղղափառ քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդ, պատրիարք Բարթողոմեոսի տունը։
Թուրքիա այցից հետո Լևոն XIV-ը կմեկնի Լիբանան: