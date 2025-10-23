Մատչելիության հղումներ

Հրդեհ է բռնկվել Երևանի «Մալաթիա» տոնավաճառում

Երևանի «Մալաթիա» տոնավաճառում՝ կոշիկի պահեստում, հրդեհ է բռնկվել։ Ահազանգը ՆԳՆ փրկարար ծառայությունն ստացել է հոկտեմբերի 23-ին՝ ժամը 14:01-ին:

Հրդեհի բարդության «Թիվ 2» կանչով դեպքի վայր են մեկնել հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից վեց մարտական հաշվարկ, Հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ և Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խմբերը։

Ժամը 14։54-ին հայտարարվել է հրդեհի բարդության «Թիվ 3» կանչ։

Դեպքի վայր է մեկնել ևս չորս մարտական հաշվարկ:

Ըստ նախնական տվյալների՝ հրդեհը բռնկվել է մոտ 1000 քմ պահեստային տարածքում։

