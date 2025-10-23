Հրդեհ է բռնկվել Երևանի «Մալաթիա» տոնավաճառում

Երևանի «Մալաթիա» տոնավաճառում՝ կոշիկի պահեստում, հրդեհ է բռնկվել։ Ահազանգը ՆԳՆ փրկարար ծառայությունն ստացել է հոկտեմբերի 23-ին՝ ժամը 14:01-ին:
Հրդեհի բարդության «Թիվ 2» կանչով դեպքի վայր են մեկնել հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից վեց մարտական հաշվարկ, Հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ և Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խմբերը։
Ժամը 14։54-ին հայտարարվել է հրդեհի բարդության «Թիվ 3» կանչ։
Դեպքի վայր է մեկնել ևս չորս մարտական հաշվարկ:
Ըստ նախնական տվյալների՝ հրդեհը բռնկվել է մոտ 1000 քմ պահեստային տարածքում։