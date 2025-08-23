Հրաժարական է տվել Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության ղեկավարը

Հրաժարական է տվել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Անրի Օխանաշվիլին։
Պաշտոնյան ֆեյսբուքյան հայտարարության մեջ շեշտել է, որ հեռացման որոշում է կայացրել «տարածաշրջանային անվտանգության նոր մարտահրավերների բախման ֆոնին», որոնք «հատուկ ազդեցություն կունենան երկրի անվտանգության վրա»: Մանրամասներ նա չի նշել։
Օխանիշվիլին պետանվտանգության գերատեսչությունը ղեկավարում էր այս տարվա ապրիլից։ Հաղորդվում է, որ նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի իշխող ուժի գործադիր քարտուղար, պատգամավոր Մամուկա Մդինարաձեն։