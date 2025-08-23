Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հրաժարական է տվել Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության ղեկավարը

Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Անրի Օխանաշվիլին խորհրդարանում, արխիվ
Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Անրի Օխանաշվիլին խորհրդարանում, արխիվ

Հրաժարական է տվել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Անրի Օխանաշվիլին։

Պաշտոնյան ֆեյսբուքյան հայտարարության մեջ շեշտել է, որ հեռացման որոշում է կայացրել «տարածաշրջանային անվտանգության նոր մարտահրավերների բախման ֆոնին», որոնք «հատուկ ազդեցություն կունենան երկրի անվտանգության վրա»: Մանրամասներ նա չի նշել։

Օխանիշվիլին պետանվտանգության գերատեսչությունը ղեկավարում էր այս տարվա ապրիլից։ Հաղորդվում է, որ նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի իշխող ուժի գործադիր քարտուղար, պատգամավոր Մամուկա Մդինարաձեն։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG