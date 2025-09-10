Հրայր սարկավագի խափանման միջոցը մնաց բացակայելու արգելքը՝ առանց վարչական հսկողության

Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործով այսօր դատախազը միջնորդեց պահպանել մեղադրյալ Հրայր սարկավագ Հակոբյանի խափանման միջոցը:
Մեղադրյալը սկզբում կալանավորվել էր, ապա Վերաքննիչ դատարանը ազատ է արձակել նրան, ընտրել վարչական հսկողություն ու բացակայելու արգելք:
Մեղադրյալի փաստաբանը համաձայնեց դատախազի հետ:
Հրայր սարկավագը 18 մեղադրյալներից վերջինն է, որի խափանման միջոցի հարցը վերջերս սկսված դատավարության ընթացքում չէր քննվել:
Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի ելած Բագրատ Գալստանյանն ու մյուսները մեղադրվում են ահաբեկչության ու իշխանության յուրացման նախապատրաստության համար, մեղադրանքը չեն ընդունում:
Դատախազ Հայկ Հովհաննիսյանը պնդեց՝ կա վտանգ, որ մեղադրյալը ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը:
Դատարանը որոշեց բավարարել դատախազի միջնորդությունը մասնակի` հանելով վարչական հսկողությունը: