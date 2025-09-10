Մատչելիության հղումներ

Հրայր սարկավագի խափանման միջոցը մնաց բացակայելու արգելքը՝ առանց վարչական հսկողության

Հրայր սարկավագ Հակոբյան, արխիվ
Հրայր սարկավագ Հակոբյան, արխիվ

Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործով այսօր դատախազը միջնորդեց պահպանել մեղադրյալ Հրայր սարկավագ Հակոբյանի խափանման միջոցը:

Մեղադրյալը սկզբում կալանավորվել էր, ապա Վերաքննիչ դատարանը ազատ է արձակել նրան, ընտրել վարչական հսկողություն ու բացակայելու արգելք:

Մեղադրյալի փաստաբանը համաձայնեց դատախազի հետ:

Հրայր սարկավագը 18 մեղադրյալներից վերջինն է, որի խափանման միջոցի հարցը վերջերս սկսված դատավարության ընթացքում չէր քննվել:

Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի ելած Բագրատ Գալստանյանն ու մյուսները մեղադրվում են ահաբեկչության ու իշխանության յուրացման նախապատրաստության համար, մեղադրանքը չեն ընդունում:

Դատախազ Հայկ Հովհաննիսյանը պնդեց՝ կա վտանգ, որ մեղադրյալը ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը:

Դատարանը որոշեց բավարարել դատախազի միջնորդությունը մասնակի` հանելով վարչական հսկողությունը:

