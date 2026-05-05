Հորմուզի իրադարձությունները ցույց են տալիս՝ ռազմական լուծում չկա. Արաղչի

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարում է՝ Հորմուզի իրադարձությունները հստակ ցույց են տալիս, որ քաղաքական ճգնաժամի ռազմական լուծում չկա:
«Քանի որ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցում Պակիստանի բարեհամբույր ջանքերի շնորհիվ, ԱՄՆ-ն պետք է զգույշ լինի, որ չարամիտների կողմից կրկին ճահիճ չքաշվի։ Նույնը պետք է անեն նաև ԱՄԷ-ն։ «Ազատություն» նախագիծը փակուղի է», - X-ում գրել է Արաղչին։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանությունները նախօրեին հայտարարել էին, որ երկրի ՀՕՊ համակարգը կարողացել է չեզոքացնել Իրանից արձակված հրթիռներ:
Դրան զուգահեռ իրանական հարվածային ԱԹՍ-ն քիչ առաջ թիրախավորել է ԱՄԷ տարածքում գտնվող Ֆուջեյրա քաղաքի նավթային համալիրը։