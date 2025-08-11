Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Հնդիկների գործադուլ Իջևանում, փակ հանդիպում Հնդկաստանի հյուպատոսի մասնակցությամբ

Արդեն մի քանի օր շարունակվող՝ Հնդկաստանի քաղաքացիների գործադուլի պատճառներն այսօր քննարկելու համար Իջևանի կարի արտադրամաս էր եկել Հայաստանում Հնդկաստանի հյուպատոսը: Մի քանի ժամ շարունակ «Գրանդ տեքստիլ» ընկերությանը պատկանող արտադրամասի տարածքում փակ հանդիպումից հետո հյուպատոսն ու արտադրամասի տնօրենը հեռացան՝ առանց մեկնաբանությունների:

Ավելի քան 200 հնդկաստանցիները օրեր շարունակ բարձրաձայնում էին երեք ամսվա չվճարված աշխատավարձի, իրենց աշխատանքային նվաստացուցիչ պայմանների, անգամ ատրճանակի սպառնալիքների տակ աշխատելու մասին:

Այսօր երկար տևած փակ հանդիպումից հետո տարածքից դուրս եկած հնդիկ աշխատակիցները, որոնց հետ հայերենով ու անգլերենով հնարավոր չէր խոսակցության բռնվել, նշան տվեցին, թե ամեն ինչ նորմալ է:

Դեռ խորհրդային տարիների հանրախանութի տարածքում է գործում «Գրանդ տեքստիլ» ընկերության կարի արտադրամասը, որի աշխատակիցների կեսից ավելին Հնդկաստանի քաղաքացիներ են:

Տարածքից հեռացած տնօրեն Մհեր Միրզոյանը «Ազատության» հարցերին միայն հեռախոսով պատասխանեց: Հերքեց Հնդկաստանի քաղաքացիների բոլոր մեղադրանքները թե՛ աշխատավարձի պարտքի ու թե՛ սպառնալիքների մասին: Ասաց միայն, որ Հնդկաստանի հյուպատոսի հետ երկարատև քննարկման արդյունքում պայմանավորվել են, որ առաջիկայում հնարավորության սահմաններում կբարձրացնեն աշխատավարձը: Շեշտեց, որ տարածքում նրանց հանրակացարան են տրամադրել ու սննդով են ապահովում:

Միայն շատ հեռվից մի կերպ հնարավոր էր տեսնել այն հատվածը, որ տնօրենը կացարան է համարում: Թիթեղյա մի մեծ կառույց էր՝ առանց լուսամուտների: Մի դուռ էր միայն երևում, որտեղից ելումուտ էին անում հնդիկ աշխատակիցները: Ետնամասից միայն մի հատված կար, որ հնարավոր էր մոտենալ արտադրամաս տանող աստիճաններին: Մեր նկարահանման պահին երկու հայ տղամարդիկ մոտեցան, դժգոհ էին ինչ-որ բանից ու խոսում էին աշխատակիցներին պատժելու մասին: Ասացին՝ տարածքը կեղտոտ են պահել:

«Ո՞ւմ եք ուզում պատժել», - «Ազատության» այս հարցին նրանք արձագանքեցին. - «Ոչ մեկին, ասում ենք կեղտոտ ա, բան ա, էդ ենք նայում, ո՞վ ա կեղտոտել»: «Եթե տեսնում եք կեղտոտ է, պատժում ե՞ք», - սրան էլ պատասխանեցին. - «Չէ, ո՞նց կարանք պատժենք»:

Չնայած հնդիկների հրապարակային պահանջներին, նրանց հետ աշխատող հայերը «Ազատության» հարցերին ի պատասխան նշում էին, թե իրենք գոհ են պայմաններից: Իսկ թե ինչից են դժգոհ հնդիկները, կանայք ասացին. - «Իրանց հարցրեք, մենք չգիտենք, մենք հնդկերեն չենք հասկանում»:

Մինչդեռ նույն շենքում գործող մեկ այլ կարի արտադրամասի աշխատակիցները հակառակն էին ասում: Իրենց կցկտուր ու զգուշավոր պատասխաններով նշում էին, թե հիմնականում «Գրանդ տեքստիլ»-ից են տեղափոխվել: Ընդ որում ոչ այնքան աշխատավարձից, որքան աշխատանքային պայմաններից են դժգոհ եղել: Չասացին, թե հատկապես ինչից:

Այսօր Հնդկաստանի քաղաքացիների պահանջների քննարկման ողջ ընթացքում նրանք տարածքից չկարողացան դուրս գալ: Ընթացքում ոստիկաններ մտան, անգամ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետի տեղակալը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, ինչպես նաև Աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներ: Վերջիններս ասացին՝ վարչական վարույթ են հարուցել, ստուգումների են եկել. - «Էդ վարույթը շատ հոդվածներ կան, կնայենք կտեսնենք, առայժմ չենք կարող ասել», - լրագրողների հարցերին ի պատասխան նշեցին նրանք:

«Գրանդ տեքստիլ» ընկերության սեփականատերը 2024 թվականից ազգությամբ ռուս Տիմուր Օսիպովն է: Հենց այդ թվականից էլ սկսել է այստեղ գործել կարի արտադրամասը, ու հնդիկ աշխատակիցների ներհոսք է սկսվել:



