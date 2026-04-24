ՀՀ-ում ԵՄ նոր առաքելությունը կփորձի ազդել ԱԺ ընտրությունների արդյունքների վրա. Զախարովա

Եվրամիությունը Հայաստանում քաղաքացիական առաքելությամբ «կփորձի ազդել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա», հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան:
Նա հավելել է, որ ԵՄ նոր մեխանիզմը Բրյուսելին լրացուցիչ լծակներ կտրամադրի՝ հայկական նախարարությունների և ազգային ինստիտուտների վրա ազդելու համար:
Եվրամիությունն այս շաբաթ հավանություն տվեց Հայաստանում նոր քաղաքացիական առաքելության մեկնարկին, որը պետք է օգնի Երևանին պայքարել հիբրիդային սպառնալիքների՝ ընտրական գործընթացների օտարերկրյա մանիպուլյացիաների, կիբեռհարձակումների և անօրինական քաղաքական ֆինանսավորման դեմ։ Առաքելությունը կսկսի գործել առաջիկա ամիսներին, կունենա երկու տարվա մանդատ և կկոչվի «Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության գործընկերության առաքելություն» (EUPM Armenia)։
Հայաստանի ԱԳՆ-ն ողջունել է առաքելության վերաբերյալ որոշումը:
Զախարովան հույս է հայտնել, որ ՀՀ իշխանությունները թույլ չեն տա երկրում ԵՄ նոր առաքելությանը Երևանին միացնել հակառուսական քաղաքականությանը: