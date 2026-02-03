ՀՀ-ի համար տեխնիկական խոչընդոտ չկա՝ միանալու Ադրբեջանի ու մյուս հարևան երկրների էլեկտրահամակարգերին. Խուդաթյան

Հայաստանի համար տեխնիկական որևէ խոչընդոտ չկա՝ միանալու Ադրբեջանի ու մյուս հարևան երկրների էլեկտրահամակարգերին, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։
Դավիթ Խուդաթյանի խոսքով՝ դա անելու համար հավելյալ ենթակառուցվածքներ պետք է կառուցվեն, ինչը, ըստ նրա, իրատեսական է։ Թե որքան գումար կպահանջվի նոր ենթակառուցվածքների համար, արդյոք կառավարությունն արդեն նախնական հաշվարկներ ունի, Խուդաթյանն այդ հարցին չանդրադարձավ:
«Տեխնիկապես հնարավոր է չորս հարևանների հետ էլ դա կատարել, այսինքն՝ տեխնիկական խոչընդոտ որպես էդպիսին չկա, մնացած մասով հույս ունեմ, որ զարգացումներ կլինեն, և մենք պատրաստ ենք այդ զարգացումներին: Մտահոգություն չունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված, ավելին՝ էներգետիկ ոլորտում ունենք հրաշալի համագործակցություն, նախորդ տարվա ընթացքում, ամբողջ 12 ամսվա ընթացքում մենք կայուն էլեկտրաէներգիա ենք մատակարարել Իրան»,- հայտնեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը:
Նախարարը հայտարարեց, որ չորս հարևան երկրների հետ էլեկտրահամակարգերի սինխրոն միացումը Հայաստանի կառավարության համար առաջնահերթություն է։ Նրա պնդմամբ՝ սա կապահովի հայաստանյան էներգահամակարգի կայունությունը։
«Դա ոչ միայն կոմերցիոն նշանակություն ունի, այսինքն՝ ներմուծել, արտահանելու տեսանկյունից, այլև կայնունություն է հաղորդում էներգահամակարգին այնպես, ինչպես այս պահին Հայաստանի էներգահամակարգը կայունություն է հաղորդում Վրաստանի էներգահամակարգին և հակառակը, ինչպես նաև Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կայունություն է հաղորդում Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգահամակարգին և հակառակը», - ասաց Խուդաթյանը:
Երբ կսկսվեն էլեկտրահամակարգերը միացնելու համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների կառուցման աշխատանքները, նախարարը վստահ է, որ այս տարի արդեն շինարարության մեկնարկի համար պայմանագրեր կունենան շինարարական ընկերությունների հետ։ Խուդաթյանը հիշեցրեց՝ այդ հարցով նաև թուրքական կողմի հետ է բանակցել։
«Ես նախորդ տարվա ընթացքում այց եմ կատարել նաև Թուրքիա, էնտեղ հանդիպել են Թուրքիայի էներգետիկ ոլորտը համակարգող նախարարի հետ։ Ֆիքսել ենք, որ դա տեխնիկապես հնարավոր է իրականացնել, ժամկետների և տեխնիկական լուծումների մասով էս պահին աշխատանքներ, որպես ամփոփում, իրականացված չէ»,- ասաց նախարարը:
Խուդաթյանը նաև չհստակեցրեց՝ արդյոք Երևանը բանակցություններ վարում է մյուս հարևան երկրների հետ՝ մեկ միասնական էլկետրահամակարգին միանալու համար:
Մոտ երկու շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե Հայաստանի ու Բաքվի էներգետիկ համակարգերը միանշանակ միանալու են՝ փոխադարձ հնարավորություններ ստեղծելով երկու երկրների համար։ Ընդդիմությունն էներգահամակարգերի միացումը վտանգավոր է համարում: