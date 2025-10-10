Հեծանիվ, խաղաղություն և դիվանագիտություն. ինչ ուղերձներ են հնչում Դուշանբեից

Բրյուսելից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեծանվով սլացավ նաև Դուշանբեի փողոցներով՝ լուրջ փիլիսոփայություն դնելով իր հոբբի մեջ:
«Հեծանիվով ավելի պատկերավոր ես հասկանում, որ ճանապարհը միշտ չէ, որ ուղիղ է, և որ ցանկացած վերելքի հաջորդում է վայրէջք, և ցանկացած վայրէջքի հաջորդում է վերելք, հարցն այն է, թե արդյոք դու ունե՞ս կամք շարունակելու առաջ գնալ», - սոցիալական ցանցում հրապարակած կարճ տեսանյութում ասաց Փաշինյանը:
Սաղավարտը փոխարինած փողկապ-կոստյումով՝ մի քանի ժամից Հայաստանի վարչապետը մասնակցեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին: Մանրամասն ներկայացրեց վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները: Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված փաստ համարեց, որի համար, նկատեց, առանցքային է դարձել ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթուղթը՝ 1991-ի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը։
Չնայած նախապայմաններից Բաքուն չի հրաժարվում, վարչապետ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում կստորագրվի ու կվավերացվի նաև Սպիտակ տանը նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը:
«Հաստատված խաղաղությունը չի նշանակում, որ Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգի հարցերը սպառվել են։ Մենք դեռևս պետք է հաստատենք փոխադարձ առևտրային, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապեր, լուծենք հումանիտար խնդիրները, և սա հեշտ գործ չէ՝ հաշվի առնելով երկարամյա թշնամանքի պատմությունը։ Սակայն հաստատված խաղաղությունը մեզ վստահություն է տալիս, որ այս հարցերն աստիճանաբար կլուծվեն», - ասաց նա։
Փաշինյանը Դուշանբե մեկնեց Բրյուսելից, ԱՊՀ մյուս գործընկերներից ավելի ուշ: Բայց դատելով սոցցանցերում տարածված տեսանյութերից՝ Հայաստանի վարչապետին քննարկել են թե՛ նրա ներկայությամբ, թե՛ բացակայությամբ: Դրանցից մեկում ոչ պաշտոնական մթնոլորտ է այգում. միջպետական հարաբերություններում ամիսների լարվածությունից հետո հանդիպել են Ալիևն ու Պուտինը, ժամեր հետո նրանք արդեն գրկախառնվում էին: Տաջիկստանի նախագահը 7 տարի առաջվա դեպքեր է հիշեցնում Ալիևին՝ առաջին անգամ Փաշինյանին հենց այստեղ է հանդիպել: Հայաստանի վարչապետն այդ պահին դեռ չէր միացել ԱՊՀ լիդերներին:
Արդեն Փաշինյանի ներկայությամբ այսօր տարածված տեսանյութում Ալիևին է դիմում Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն. «Իլհա՛մ Գեյդարովիչ, իսկ Դուք անհանգստանում էիք, որ չի գա, ես Ձեզ ասում էի՝ Նիկոլ Վովաևիչն առանց մեզ չի կարող»:
Հաջորդ կադրում արդեն Ալիևն ու Փաշինյանը կողք կողքի են, Բելառուսի նախագահի ոչ պաշտոնական «Պուլ պերվոգո» ալիքի տարածած տեսանյութում, սակայն, Փաշինյանի հարցի պատասխանը, թե ինչպե՞ս, ո՞ւր չէի գա, չի հնչում:
Արդյոք Դուշանբեում կլինի Փաշինյան-Ալիև առանձին հանդիպում պաշտոնապես չի հաղորդվել: