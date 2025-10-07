Հայաստանը վաշինգտոնյան համաձայնագրերով միայն պրոբլեմներ է ստացել. Քոչարյան

Հայաստանը վաշինգտոնյան համաձայնագրերով միայն պրոբլեմներ է ստացել, զրո, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը:
«Ի՞նչ է ստացել ՀՀ վարչապետը, ստացել է մեկ նկար նախագահ Թրամփի ստորագրությամբ և իրավական ուժ չունեցող մի թուղթ, որը հնարավորություն է տալիս ևս մեկ անգամ խաբել հայ ժողովրդին», - հայտարարեց «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդը՝ հավելելով՝ Փաշինյանը ԱՄՆ-ում դեկորացիայի դերում է եղել:
Ըստ նրա՝ ԱՄՆ-ն այս հռչակագրով ստացել է ապագայում ձևավորվող միջանցքի վերահսկողություն, Իրանի հետ սահմանում փաստացի վերահսկողության հնարավորություն, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը` Նոբելյան մրցանակի ներկայացում, Ադրբեջանը՝ միջանցքի հնարավորություն ՀՀ տարածքով, Մինսկի խմբի լուծարում, 907-րդ բանաձևի չեղարկում։
Լրացվում է