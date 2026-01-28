Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանը Թուրքիային է փոխանցել հետախուզման մեջ գտնվող անձի

Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայա, արխիվ
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայա, արխիվ

Հայաստանից Թուրքիա է արտահանձնվել միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող մեկ անձ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայան՝ չհրապարակելով, սակայն, արտահանձնված անձի անունը։

Թուրքիայի ՆԳՆ կայքում տեղադրված հայտարարության համաձայն՝ Հայաստանից Թուրքիային փոխանցված անձը մեղադրվում է «ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված սպանության, ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված ավազակային հարձակման և փաստաթղթերի կեղծման համար»։

Մեկ տարի առաջ էլ Հայաստանը Թուրքիային էր արտահանձնել երկու անձի՝ ի պատասխան Ինտերպոլի Կարմիր ծանուցման հարցման։


XS
SM
MD
LG