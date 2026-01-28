Հայաստանը նշում է Բանակի օրը

«Հայաստանը պատերազմի չի պատրաստվում, որովհետև պատերազմ չի լինելու», - բանակի կազմավորման 34-րդ տարեդարձի ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ նկատելով. - «Բանակն իր միջազգայնորեն ճանաչված 29 հազար 743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի պաշտպանությունից դուրս այլ խնդիր չունի և չի ունենալու՝ բացառությամբ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցությունը»։
«Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներին, այդ խնդիրը կլուծվի սահմանազատման գործընթացում», - կրկնել է Փաշինյանը:
Վարչապետը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, թե «բանակի զարգացումը շարունակաբար ընթանալու է», եզրակացրել՝ «ուժեղ բանակ չունեցող երկիրը խոցելի է և կարող է գայթակղիչ լինել ագրեսիայի համար»:
Ըստ Փաշինյանի՝ հայկական բանակի պաշտպանունակությունն ավելանում է ամեն օր։ Նա խոսել է վերջին տարիներին հսկայական ներդրումների ու բարեփոխումների մասին՝ շեշտը դնելով ոչ միայն ժամանակակից զինտեխնիկայի ձեռքբերման, ծավալուն ամրաշինական աշխատանքների, այլև՝ աշխատավարձերի վրա:
Մինչ ընդդիմությունը բանակում ցածր վարձատրության հարցն է բարձրացնում, վարչապետը բարձր աշխատավարձերից է խոսում՝ նկատելով, թե բանակում կան «700 հազար դրամ ստացող շարքային կազմի բազմաթիվ զինծառայողներ»:
Ի տարբերություն վարչապետի, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը մանրամասնել է նորանկախ Հայաստանի բանակի պայքարի ուղին՝ հիշատակելով Արցախի համար ընկած զինվորներին:
«Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված Արցախի բռնազավթման պատերազմի ընթացքում մեր բանակի մարտիկները անվեհեր պայքար մղեցին, նահատակվեցին բազում հայորդիներ։ Նրանց հերոսական սխրագործությունները մշտապես ոգեշնչելու են մեր զորականներին իրենց նվիրյալ ծառայության մեջ», - ասված է Գարեգին Երկրորդի ուղերձում:
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Բանակի օրվա առթիվ հայտարարել է՝ «անցնող շուրջ 8 տարիներին արվել է ամեն ինչ մեր՝ տարածաշրջանի ամենամարտունակ ու հաղթական բանակը թուլացնելու, մասնատելու, կոտրելու համար»:
Կայուն խաղաղության երաշխիքը Քոչարյանը բանակի ուժն ու ոգին վերականգնելու մեջ է տեսնում, խորհրդարանական ընտրություններից վեց ամիս առաջ հույս հայտնում՝ իրենց «կհաջողվի արագորեն փոխել իրավիճակը»:
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կոչ է արել չխաբվել «Հայաստանում տիրող ժամանակավոր, թվացյալ խաղաղությամբ, այլ սթափ գնահատելով հակառակորդի մոլորեցնող, մեր զգոնությունը թուլացնող բացահայտ քայլերը՝ գործուն, արագընթաց միջոցներ ձեռնարկել բանակի մարտունակությունը վերականգնելու ուղղությամբ»։