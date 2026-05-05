Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանը Հարավային Կովկասի հետ մեր հարաբերությունների հիմնական հենասյունն է. Կալլաս

Հայաստանը Հարավային Կովկասի հետ մեր հարաբերությունների հիմնական հենասյունն է, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալլասը:

«Այսօր մենք ավելի սերտ կապեր հաստատեցինք առևտրի, էներգետիկայի և թվային տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ ԵՄ-ն կաջակցի հայ ժողովրդին իր սեփական ճակատագիրը ընտրելու հարցում, այդ թվում՝ արտաքին միջամտությանը հակազդելու և դիմադրողականությունը ամրապնդելու ԵՄ նոր առաքելությամբ», - X-ում գրել է Կալլասը։

Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել Հայաստան-ԵՄ առառին գագաթնաժողովը, որին որին Հայաստանը ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ Եվրոպական միությունը՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը:

XS
SM
MD
LG