Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանն ու Գերմանիան պայմանավորվել են ընդլայնել պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը

Պաշտպանության նախարարությունում հոկտեմբերի 28-29-ը անցկացվել են Հայաստան-Գերմանիա երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ: ՊՆ-ից հայտնում են, որ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ՝ պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը մի շարք ուղղություններով ընդլայնելու վերաբերյալ։

ՊՆ պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի և ԳԴՀ պաշտպանության նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետ, գնդապետ Քրիստիան Շմիտի համանախագահությամբ խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել ու ամփոփվել են պաշտպանական համագործակցության արդյունքները, և համաձայնեցվել են 2026 թվականի ծրագրերը։

Նրանք խոսել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերի, ինչպես նաև երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչություններում ընթացող բարեփոխումների վերաբերյալ, կարևորել են ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ շրջանակներում բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության զարգացումը։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG