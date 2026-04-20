ԱՄՆ սենատորները Meta-ին և Alphabet-ին կոչ են անում ընտրությունների շեմին օգնել Հայաստանին ռուսական ապատեղեկատվության դեմ

Անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների սենատորներ՝ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի բարձրաստիճան անդամ, դեմոկրատ Ջին Շահինը և հանրապետական Թոմ Թիլիսը նամակներ են հղել Meta և Alphabet ընկերություններին՝ կոչ անելով բավարար չափով ռեսուրսներ տրամադրել Հայաստանում հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ռուսական ապատեղեկատվության կանխարգելմանը:
«Անկախ փորձագետների գնահատմամբ՝ Ռուսաստանը թարմացնում է Մոլդովայի իր գործելաոճը, այդ թվում՝ Meta-ի [Alphabet-ի] հարթակների օգտագործմամբ, ազդելու Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացի արդյունքների վրա», - գրում են երկու կուսակցությունների սենատորները իրենց նամակներում:
«Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ «Ռուսաստանից մարդիկ» են խրախուսվում` սատարելու որոշակի քաղաքական կուսակցությունների: Հայաստանյան մի հարգված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն՝ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, նույնականացրել է Meta-ի հարթակների շուրջ հարյուր էջ, որոնք առաջիկա ընտրություններին վերաբերող մանիպուլյատիվ բովանդակության են քարոզչությամբ են զբաղված: Կազմակերպությունը նաև նշել է համակարգված ոչ իրական վարքագիծ, որը, ըստ հաղորդումների, ուղղորդվում է ռուսահայ օլիգարխի կողմից», - Meta-ի ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգին գրում են նամակի հեղինակները՝ հիշեցնելով, որ տվյալ անձին, որի ինքնությունը չի հրապարակվում, Թրամփի առաջին վարչակազմը Կոնգրեսին ուղղված զեկույցում ներկայացրել է որպես «նշանակալի օտարերկրյա քաղաքական ֆիգուր [կամ] օլիգարխ Ռուսաստանյան Դաշնությունում՝ ըստ ռուսական ռեժիմի հետ մերձավորության»:
«Հուսով ենք, որ դուք վերստին կձեռնարկեք և կկիրառեք Մոլդովային արտաքին ոտնձգություններից իր ժողովրդավարությունը պաշտպանելու գործում աջակցելու ջանքերը, բայց այժմ՝ հայաստանյան համապատասխան կառույցների հետ», - Meta-ին և Alphabet-ին գրել են սենատորները՝ ընկերություններին կոչ անելով բավարար ռեսուրսներ տրամադրել հայաստանյան ընտրություններին ընդառաջ ռուսական ապատեղեկատվությանը դիմագրավելուն:
Շահինը և Թիլիսը շեշտում են, որ առաջիկա ընտրություններն առանցքային նշանակություն ունեն Հայաստանի ապագայի համար, քանի որ կարող են «որոշել տարածաշրջանային խաղաղ նախաձեռնությունների, ինչպես նաև հաղորդակցության նախագծերի ելքը, այդ թվում՝ TRIPP-ի, որը խաղաղ բանակցությունների առանցքային բաղադրիչ է»:
«Ոչ մի օտարերկրյա տերության չպետք է թույլ տալ ազդել Հայաստանի ինքնիշխան որոշումների վրա», - ասված է ԱՄՆ ազդեցիկ սենատորների նամակներում: