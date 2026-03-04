Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական կապեր են հաստատվում Վրաստանի աջակցությամբ և օգնությամբ. Փաշինյան

«Այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական կապեր են հաստատվում Վրաստանի աջակցությամբ և օգնությամբ, և սա շատ բարձր գնահատանքի է արժանի և արժանանում մեր կողմից», - հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի իր գործընկերոջ՝ Իրակլի Կոբախիձեի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ:
Նա ընդգծեց, որ խորանում է նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը, և այն կառուցվում է արդեն իսկ հաստատված ավանդույթների վրա:
Հայաստանի վարչապետը կարևորեց նաև Վրաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, քաղաքական անկախության հիման վրա տարածաշրջանում երկարատև կայունություն և խաղաղություն հաստատելու գործոնը՝ ընդգծելով. «Հայաստանը և Ադրբեջանը հենց այս հենքի վրա են կառուցել և կառուցում խաղաղությունը: Կարծում եմ, որ սա իսկապես մեր տարածաշրջանի համար պատմական հնարավորություն է: Ուզում եմ մաղթել, որ Վրաստանում նույնպես այս խաղաղության տևական արձանագրումը, կարգավորումը տեղի ունենա: Այստեղ պետք է ուղիղ ասել, որ շատ շահագրգռված ենք դրանում, որովհետև տեսնում ենք, որ մեր տարածաշրջանի ոչ հեշտ պատմական ճակատագիրը հաղթահարելու շատ մեծ հնարավորություն կա: Այդ հնարավորություն հույս ունենք, որ կօգտագործվի»:
Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Վրաստանի վարչապետին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացին իր ցուցաբերած անձնական աջակցության համար:
Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով Վրաստան է ժամանել նախօրեին: