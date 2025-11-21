Հարձակում Զապորոժիեի վրա. կան զոհեր և վիրավորներ

Զապորոժիեի մարզի 16 բնակավայրերում գիշերը ռուսական օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է հինգ մարդ, կան վիրավորներ, հայտնում են տեղական իշխանությունները։
Վնասվել են տներ, խանութ և շուկա։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը Ռուսաստանի հինգ շրջաններում, Ղրիմում և Սև ծովում 33 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք է ոչնչացվել։ Ռուսաստանի ավիացիոն վերահսկողության ծառայության տվյալներով՝ առնվազն ութ ռուսական օդանավակայան ստիպված է եղել դադարեցնել գործունեությունը գիշերը։
Սլավյանսկ քաղաքում վիրավորվել է երկու մարդ, իսկ դպրոցներում և մանկապարտեզներում դասերը դադարեցվել են անօդաչու թռչող սարքի հարձակման պատճառով, հայտնել են տեղի արտակարգ իրավիճակների կենտրոնից: