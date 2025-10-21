Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու կայունությունը կենսական են տարածաշրջանի բոլոր ազգերի համար. Արաղչի

Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու կայունությունը կենսական նշանակություն ունեն տարածաշրջանի բոլոր ազգերի համար, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հատուկ ներկայացուցիչ Խալաֆ Խալաֆովի հետ հանդիպմանը:
Իրանական Mehr-ի փոխանցմամբ՝ պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ համագործակցության, Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային կայունության և տարբեր ռազմավարական ոլորտներում ապագա համագործակցության առկա հեռանկարների հարցերը։
Արաղչին վերահաստատել է Թեհրանի դիրքորոշումը՝ հարգել երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, մերժել տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն և դիվանագիտությունը համարել վեճերի լուծման միակ ուղին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը տարածաշրջանում կայունության և համագործակցության նոր դարաշրջան կբացի։