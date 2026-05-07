Հանդիպել են ռազմական կիբեռանվտանգության վրացի և ադրբեջանցի մասնագետները

Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի համայնապատկեր, արխիվ

Բաքվում հանդիպել են կիբեռանվտանգության ոլորտի վրացի և ադրբեջանցի մասնագետները, հայտնում է ադրբեջանական APA գործակալությունը։

Հանդիպումը տեղի է ունեցել Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունների միջև 2026 թվականի ռազմական երկկողմ համագործակցության ծրագրի հիման վրա։

Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում կայացած հանդիպման ընթացքում մասնագետները քննարկել են ռազմական գերատեսչությունների միջև տեղեկատվական անվտանգության և կիբերանվտանգության շուրջ համագործակցությունն ընդլայնելու հնարավորությունը:


