Հաղարծինի մոտ վթարի հետևանքով տուժածները Բրյուսովի ուսանողներն են, հոսպիտալացվել է 30 անձ

Հաղարծինի վանքի մոտ այսօր տեղի ունեցած վթարից տուժել են Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ուսանողները, հայտնում է համալսարանը:
Գիտաճանաչողական այցով Դիլիջան մեկնած ուսանողների ավտոբուսը շրջվել է: Դեպքի հետևանքով մի շարք ուսանողներ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Տուժածները տեղափոխվել են Տավուշի մարզային բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանք անցնում են անհրաժեշտ հետազոտություններ և ստանում համապատասխան բուժօգնություն։
Համալսարանը տեղեկացնում է, որ բժիշկների գնահատմամբ՝ որևէ ուսանողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն:
Առողջապահության նախարարությունն իր հերթին հաղորդում է, որ հոսպիտալացվածների թիվը հասել է 30-ի:
Հանրապետական շտապօգնության ծառայության միջոցով կազմակերպվում է տուժածներից 6-ի տեղափոխումը երևանյան բուժհաստատություններ:
Վիրահատված պացիենտի առողջական վիճակն այս պահին գնահատվում է կայուն ծանր, մյուսներինը`միջին ծանրության: