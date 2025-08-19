Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԳՇ պետը, ԱՄՆ դեսպանը, օտարերկրյա ռազմական կցորդները հետևել են «Արծիվ գործընկեր-2025»-ին

Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, ԶՈՒ ԳՇ պետ, Էդվարդ Ասրյանը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինի, Կանզասի ցամաքային զորքերի ազգային գվարդիայի հրամանատար Քարլին Ուիլյամսի, ՀՀ-ում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդների ու բարձրաստիճան այլ զինվորականների հետ դիտարկել են «Արծիվ գործընկեր-2025» հայ-ամերիկյան զորավարժության ընթացքը:

Զորավարժությունը, որ մեկնարկել է օգոստոսի 12-ից, անցկացվում է միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում:

Պաշտոնյաները հետևել են գործնական վարժանքի ակտիվ փուլին:



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG