Գուտերեշ․ Իսրայելի և «Հեզբոլա»-ի միջև մարտերը պետք է դադարեցվեն

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը հայտարարել է, որ Իսրայելի և «Հեզբոլա»-ի միջև մարտերը չպետք է Լիբանանին դատապարտեն նույն ճակատագրին, ինչ Գազան՝ պաղեստինյան տարածքը, որը ավերվել է տարիներ տևած հակամարտությունների հետևանքով։
«Տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս խաղաղ բնակիչները ենթարկվում են լուրջ վնասների և ապրում խոր անապահովության պայմաններում։ Այս հետևանքներից մի քանիսը ես անձամբ տեսել եմ Լիբանան կատարած իմ վերջին այցի ընթացքում։ Այնտեղ նույնպես պատերազմը պետք է դադարեցվի։ «Հեզբոլա»-ն պետք է դադարեցնի հարձակումները Իսրայելի ուղղությամբ։ Իսկ Իսրայելը պետք է դադարեցնի իր ռազմական գործողություններն ու հարվածները Լիբանանում, որոնք ամենաշատը հարվածում են քաղաքացիական բնակչությանը»,- ասել է Գուտերեշը։
ՄԱԿ-ի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ֆրանսիացի դիվանագետ Ժան Առնոն նշանակվել է իր հատուկ ներկայացուցիչ՝ համակարգելու ՄԱԿ-ի ջանքերը՝ կապված հակամարտության և դրա հետևանքների հետ։