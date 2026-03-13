Գերմանիայի կանցլերը սխալ է համարում Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թուլացումը

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը սխալ է համարում որևէ պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թուլացումը։ Այս մասին կանցլերը հայտարարել է այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահագները 30-օրյա բացառություն է տվել երկրներին՝ ծովում մնացած ռուսական նավթը և նավթամթերքները գնելու համար։
Մերցն ընդգծել է, որ նավթի ռազմավարական պաշարների օգտագործումը կօգնի «որոշ չափով» վերահսկել գները։
Այս կապակցությամբ նաև մտահոգություն է հայտնել Նորվեգիան։ Վարչապետն է այսօր հայտարարել, որ չպետք է թուլացնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։