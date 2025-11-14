Գերմանիան համաձայնեցրել է նոր զինծառայության ծրագիր՝ բանակը մեծացնելու նպատակով

Գերմանիայի կոալիցիոն կառավարությունը քաղաքական ուժերի միջև ամիսներ տևած տարաձայնություններից հետո համաձայնեցրել է զինվորական ծառայության նոր ծրագիրը, որն ուղղված է զորքերի թվաքանակի ավելացմանը:
Ծրագրի համաձայն՝ բոլոր 18 տարեկան տղամարդիկ պետք է լրացնեն ծառայության համար իրենց պիտանիության մասին հարցաթերթիկը և սկսած 2027 թվականից անցնեն բժշկական հետազոտություն:
Այս որոշումն ընդունվել է, քանի որ Բեռլինը ձգտում է ստեղծել Եվրոպայում ամենաուժեղ բանակը:
Ակնկալվում է, որ օրենսդիրները կքվեարկեն այս ծրագրի շուրջ մինչև 2025 թվականի վերջ:
Այս տարվա սկզբին Գերմանիայի պաշտպանության նախարար, գեներալ Կարստեն Բրոյերը նախազգուշացրել էր, որ ՆԱՏՕ-ի Արևմտյան դաշինքը պետք է պատրաստվի չորս տարվա ընթացքում Ռուսաստանի հնարավոր հարձակմանը: