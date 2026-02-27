Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գերմանիան ենթադրում է՝ ԵՄ ապրանքների վրա ԱՄՆ մաքսատուրքը չի գերազանցի եղած համաձայնագիրը

Գերմանիան ենթադրում է, որ ԵՄ ապրանքների վրա ԱՄՆ-ի կողմից ապագայում սահմանված ցանկացած մաքսատուրք չի գերազանցի 2025 թվականին ձեռք բերված մաքսատուրքերի մասին համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտարարել է երկրի կառավարության ներկայացուցիչը։

Գերմանական մամուլի հաղորդմամբ՝ Վաշինգտոնում հաջորդ շաբաթ կայանալիք հանդիպման ընթացքում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կքննարկեն առևտրային հարցեր, անվտանգության խնդիրներ և երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող այլ հարցեր։

Մերցը Վաշինգտոն կմեկնի մարտի 2-ին, նույն օրն ակնկալվում են նրա բանակցությունները ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ:

XS
SM
MD
LG