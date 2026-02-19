Մատչելիության հղումներ

Գերմանիան դիտարկում է մեծ քանակությամբ ամերիկյան F-35-ի ձեռքբերումը

Գերմանիան դիտարկում է մեծ քանակությամբ ամերիկյան արտադրության F-35 պատվիրել, Reuters-ին երկու աղբյուր է հայտնել: Նշվում է, որ այս քայլը կմեծացնի Բեռլինի կախվածությունն ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաներից:

Գերմանիան 35 ինքնաթիռ է գնել 2022 թվականին, դրանց մատակարարումները պետք է սկսվեն այս տարի ավելի ուշ:

Հոկտեմբերին Գերմանիայի խորհրդարանի աղբյուրը հայտնել էր, որ պաշտպանության նախարարը մտադիր է պատվիրել ևս 15 F-35 կործանիչ: Սպասվում է, որ Գերմանիան շուտով կհայտարարի այդ գնման մասին:

Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հաջորդ սերնդի կործանիչներ ստեղծելու համատեղ ծրագիրը մոտ է ձախողման:

