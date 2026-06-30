«Բեռլինը պետք է վերջ տա ռուսական նավթի և գազի բոյկոտին՝ անկում ապրող գերմանական տնտեսությունն ամրապնդելու նպատակով», - Reuters գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը։
«Գերմանական տնտեսության հաջողության գաղտնիքը ռուսական ծագման էժան էներգակիրներն էին։ Դրանց կորստի հետևանքով մեր տնտեսությունը տարիների հետընթաց է ապրել։ Հարյուր հազարավոր աշխատատեղեր փակվել են։ Գերմանիան կախման մեջ է հայտնվել Միացյալ Նահանգներից, որը մեզ էներգակիրները վաճառում է շատ ավելի բարձր գնով», - նշել է գերմանացի աջերի առաջնորդը։