Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գերմանացի աջերը կոչ են անում կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ

«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդել, արխիվ
«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդել, արխիվ

«Բեռլինը պետք է վերջ տա ռուսական նավթի և գազի բոյկոտին՝ անկում ապրող գերմանական տնտեսությունն ամրապնդելու նպատակով», - Reuters գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը։

«Գերմանական տնտեսության հաջողության գաղտնիքը ռուսական ծագման էժան էներգակիրներն էին։ Դրանց կորստի հետևանքով մեր տնտեսությունը տարիների հետընթաց է ապրել։ Հարյուր հազարավոր աշխատատեղեր փակվել են։ Գերմանիան կախման մեջ է հայտնվել Միացյալ Նահանգներից, որը մեզ էներգակիրները վաճառում է շատ ավելի բարձր գնով», - նշել է գերմանացի աջերի առաջնորդը։

XS
SM
MD
LG