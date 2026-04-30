Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գերիների հարցը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ձևաչափով ենք քննարկում. Փաշինյան

«Գերիների հարցը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ձևաչափով ենք քննարկում»,- այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Վարչապետին հարց ուղղվեց՝ Հայաստանը հյուրընկալելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, ինչպե՞ս է գերիների վերադարձի հետ կապված աշխատանքն արտացոլվելու եվրոպացի գործընկերների հետ, թե՞ այս հարցը բացառապես երկկողմ ձևաչափով է քննարկվում, վարչապետն արձագանքեց.

«Այլ ձևաչափ ես արդյունավետ չեմ համարում: Մեր փորձը ցույց է տվել, որ մյուս ձևաչափերով քննարկումները մեծ օգուտ չեն բերում, մեծ պոտենցիալ չունեն: Մենք. այո, երկկողմ ձևաչափով ենք քննարկում: Եվ որտեղ կտեսնենք արդյունավետության պոտենցիալ այլ ձևաչափով քննարկելու, չենք խուսափի նաև այդ ձևաչափով քննարկելուց»,- շեշտեց Փաշինյանը:


XS
SM
MD
LG