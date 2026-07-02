Գերագույն առաջնորդին սպանելու Իսրայելի սպառնալիքը «պետական ահաբեկչություն» է․ Իրանի դեսպանը՝ ՄԱԿ-ին

ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Ամիր-Սաիդ Իրավանին բողոք է հղել միջազգային կազմակերպությանը՝ Իսրայելի կողմից երկրի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիին սպանելու վերջին սպառնալիքի կապակցությամբ՝ այն անվանելով «պետական ահաբեկչություն»։
Գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշին, Անվտանգության խորհրդին և Գլխավոր ասամբլեային ուղղված նամակում Իրավանին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի սպառնալիքը որակել է որպես «պետական ահաբեկչության միտումնավոր և համակարգված քաղաքականության մաս», որը թիրախավորում է Իրանի կառավարության պաշտոնյաներին։
Դեսպանը դա կապել է «իսրայելական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ իրականացված անօրինական ագրեսիայի հետ, այդ թվում՝ Իրանի հանգուցյալ առաջնորդ այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեիի և քաղաքական ու ռազմական այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանության հետ, որը կատարվել է Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ, համակարգմամբ և աջակցությամբ»։
Իրավանին հավելել է, որ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն Իսրայելին թույլ է տվել գործել անպատժելիորեն և զգուշացրել է՝ Թեհրանը կարձագանքի ցանկացած թշնամական գործողության։
«Ցավոք, Անվտանգության խորհրդի կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ստանձնած իր պարտականությունները չկատարելը ամրապնդել է անպատժելիության մթնոլորտը և Իսրայելի ռեժիմն ավելի անամոթ դարձրել պետական ահաբեկչությունը սովորական դարձնելու հարցում, ինչը շատ վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում և լուրջ սպառնալիք է միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը»,- գրել է դեսպանը։