Գազայում իսրայելական հարվածի հետևանքով զոհ կա

Գազայի հատվածում իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով պաղեստինցի Է զոհվել, հայտնել են տեղի առողջապահական մարմինները:
Իսրայելը հայտարարել է, որ իր ավիացիան հարվածել է գրոհայինին, որը սպառնալիք էր ներկայացնում իրենց ուժերի համար:
Ալ Ահլի հիվանդանոցից հայտնել են, որ մեկ մարդ սպանվել է Գազայի Շեջայա արվարձանում բանջարեղենի շուկայի մոտ տեղի ունեցած ավիահարվածի հետևանքով:
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ն իր հերթին հայտարարություն է տարածել, որում թվարկել է Իսրայելի կողմից հոկտեմբերին ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրի մի շարք խախտումներ, որոնց հետևանքով զոհվել է ավելի քան 200 մարդ:
Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ առնվազն 236 պաղեստինցիներ, որոնց մեծ մասը քաղաքացիական անձինք են, սպանվել են Իսրայելի հարվածների հետևանքով հրադադարի մասին համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո: