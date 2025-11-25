Գազայի մարդասիրական հիմնադրամը դադարեցնում է գործունեությունը

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից աջակցվող Գազայի մարդասիրական հիմնադրամը դադարեցնում է իր գործունեությունը մի քանի ամիս տևած քննադատությունից հետո:
Կազմակերպությունը, որը սնունդ էր բաժանում՝ շրջանցելով ՄԱԿ-ը և վաղուց ստեղծված օգնության գործակալությունները, այս հայտարարությունն արեց հոկտեմբերի 10-ին Գազայում հրադադարի հաստատումից մի քանի շաբաթ անց:
Մայիսի վերջին հիմնադրամն սկսեց պարենի բաշխումը Գազայի հատվածի կարիքավոր պաղեստինցիներին։ Նրա բաշխման կետերի մեծ մասը, սակայն, գտնվում էր Գազայի հարավում՝ բնակչության հիմնական հատվածից հեռու: Հարյուրավոր պաղեստինցիներ գնդակահարվել են այդ կետերի մոտակայքում: